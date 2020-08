Ha ancora i crismi della sperimentazione, con la segnaletica in giallo tipica dei cantieri e i new jersey bianco-rossi. Ma l’intenzione di installare una vera e propria rotatoria sulla strada che collega via Madonna delle Grazie e via Pertini, nei pressi del centro commerciale La Fontana a Termoli, c’è tutta.

Da poche ore la rotonda sperimentale ha fatto il suo debutto, come preannunciato giorni fa da Primonumero.it e come nelle intenzioni manifestate dalla Giunta comunale e in particolare dall’Assessore Enzo Ferrazzano che, nell’ultima assise di Consiglio comunale, aveva con questa e altre proposte risposto all’interrogazione presentata dal centrosinistra sul tema della sicurezza stradale.

Un tema fortemente sentito non solo dalla politica ma anche dalla cittadinanza. La strada che collega via Madonna delle Grazie e via Pertini, incrociandosi con ‘svolte pericolose’ con via Brasile, è giustappunto un punto nevralgico dove negli anni (e anche di recente) si sono susseguiti incidenti e investimenti (molto spesso di pedoni).

L’imputato numero uno come sempre è l’alta velocità. La rotonda sarà funzionale proprio all’obiettivo di ridurla sensibilmente. Al momento un cartello provvisorio intima agli automobilisti, poco prima di giungere alla rotonda, di non superare i 30 chilometri orari.

Al momento però non mancano i guidatori distratti che continuano a non frenare abbastanza. Attualmente mancano ancora i triangoli del ‘dare precedenza’, e in generale la segnaletica orizzontale e verticale.