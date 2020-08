Vasto incendio tra Santo Stefano e Castropignano. Temperature elevate e vento bollente, notte di roghi in Basso Molise

Anche la notte tra sabato e domenica caratterizzata da una miriade di roghi nelle campagne e nei boschi del Basso Molise, ben visibile – come in questo caso – dai centri abitati. Le squadre del 115 sono intervenute per l’intera giornata praticamente senza sosta, continuando una attività incessante nello spegnimento delle fiamme anche in serata e nel corso della notte.

I fuochi, alimentati dal vento che soffia da nord-ovest e ha portato le temperature a massime che hanno sfiorato i 40 gradi percepiti, hanno riguardato le aree tra San Martino e Larino, Termoli, Guglionesi e Montenero.

E un vasto incendio è in atto da qualche ora nella zona di Castropignano. Le fiamme sono visibili anche da Campobasso e si sprigionano per diverse centinaia di metri. Il rogo, di grandi dimensioni, si è propagato da Santo Stefano fino a raggiungere Castropignano. Una situazione di vera emergenza.

I vigili del fuoco stanno facendo l’impossibile per domare le fiamme molto alte che, come detto, si possono notare dal capoluogo e dai centri limitrofi.