Un vasto incendio sta interessando da diverse ore Casacalenda. Le fiamme si sono sprigionate addirittura dalle 2 di stanotte provocando l’espansione dell’incendio su più punti del paese. Tra l’altro nella giornata di ieri un altro rogo aveva interessato Guardialfiera.

In particolare, tre squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando alacremente su due fronti in particolare. Il più grande nella zona del Santuario ‘Madonna della difesa’, l’altro interno nella zona di ‘Gesù redentore’, nei pressi della statua che è situata proprio in mezzo al bosco che ha preso fuoco in queste ore. Sul posto anche tre squadre della Protezione Civile Regionale e due pattuglie dei Carabinieri forestali nel tentativo di domare le fiamme.

Probabilmente arriverà anche un mezzo aereo per dare un ulteriore supporto considerando l’ampio raggio d’azione sul quale bisogna muoversi per domare le fiamme. Che come detto sono divampate già da stanotte a Casacalenda. Dalle prime ipotesi pare che l’incendio sia di natura dolosa.

“Chi ha appiccato questo incendio, così come chi ieri ha appiccato quello di Guardialfiera, è una persona ignobile. E mi fermo” ha scritto stamane su Facebook la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto.