Una messa dell’aurora diversa dal solito quella che si è svolta oggi, 4 agosto, solennità di San Basso, patrono della città di Termoli e di tutta la diocesi.

Alle sei del mattino il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, ha presieduto la suggestiva celebrazione. In rispetto delle disposizioni anti Covid la funzione non si è svolta, come di consueto, al piazzale del mercato ittico ma in piazza Duomo dove gli accessi sono stati contingentati. Questa messa è molto cara a tutti i termolesi “veraci”: ogni anno, non solo dalla città, partecipano con fede, devozione e senso di identità a un momento di condivisione che si svolge al sorgere del sole in un contesto di forte partecipazione emotiva.

Presenti il sindaco, Francesco Roberti, l’amministrazione e le autorità civili e militari. La statua di San Basso è stata esposta davanti all’ingresso della Basilica Cattedrale, illuminata dai raggi di luce come un segnale di speranza e fiducia in questo tempo di fatica e sofferenza.

Piena fiducia nel Signore e nel suo amore, l’invito – rivolto dal vescovo De Luca ai presenti e a quanti hanno condiviso in diretta Facebook la celebrazione – è stato quello di essere “operai nella sua messe prendendosi cura degli altri” ciascuno seguendo la sua vocazione nella società e dando valore alle relazioni in un momento storico in cui i rapporti umani sono e restano fondamentali.

Al termine della messa la statua di San Basso è stata collocata dai pescatori in Cattedrale per la venerazione dei fedeli.

Alle 18.30 solenne pontificale presieduto da monsignor De Luca sempre in piazza Duomo e trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della diocesi. Per coloro che non riusciranno ad accedere ci sarà una messa (così come questa mattina) alle 19 nella chiesa parrocchiale di San Timoteo. Al termine della celebrazione eucaristica il vescovo impartirà la benedizione alla città.

La processione con l’urna sacra di San Basso, prevista ogni cinque anni, è rinviata al prossimo anno. Il parroco della Cattedrale, monsignor Gabriele Mascilongo ha ringraziato i presenti per la collaborazione insieme all’associazione San Basso 7.0 e alle associazioni di volontariato che hanno assicurato il servizio d’ordine.