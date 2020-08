Una regione fuori dalla finestra, i vincitori del concorso fotografico lanciato durante il lockdown

Sono stati resi noti i vincitori del concorso fotografico online Brush Up On Molise. A vincere è stato Egidio Cicoria, fotografo di Bonefro.

Una iniziativa di promozione culturale organizzata nel periodo dell’emergenza sanitaria. Si tratta di Brush Up On Molise, una regione fuori dalla finestra, concorso fotografico online. A promuoverla ‘I Viaggi dell’origano’ che ha evidenziato così il senso del progetto: “In questo momento è nostro dovere ed obbligo restare fermi e distanti per ristabilire il prima possibile un accettabile livello di sicurezza. Tempo al tempo. Torneremo ancora là fuori, Liberi. Intanto ricordiamoci della bellezza! Se come noi guardi in continuazione fuori dalla finestra e le abitudini, i luoghi, le facce che ieri davi per scontate adesso non ti sembrano più tali; e se anche tu non vedi l’ora di tornare a vivere ed apprezzare il mondo che c’è oltre queste mura, dietro questo vetro… Condividi con tutti un momento, un’emozione, uno scorcio, un volto, partecipando (a titolo assolutamente gratuito) a Brush Up On Molise. Rinfrescaci la memoria con uno scatto della nostra regione”.

In palio tre copie autografate della splendida antologia fotografica La mia Italia di Tony Vaccaro e cento euro. “Permetteteci di dire, lontano da ogni retorica – spiegano gli organizzatori – che le 41 foto pervenuteci sono davvero tutte interessanti. Ringraziamo di cuore chi ci ha dedicato un minuto del suo tempo e un suo prezioso scatto. Ad ogni modo si trattava di un gioco e abbiamo dovuto giocare. Sceglierne dieci non è stato facile. Il livello, come già detto, è davvero alto. Si è optato per la votazione “social” in modo da coinvolgere più persone possibili e condividere le foto in maniera attiva e non lasciarle invece inosservate. Lo scopo era quello di far circolare bellezza, bellezza della nostra regione e, grazie a chi ha partecipato, è stato pienamente raggiunto.

I tre piccoli premi vanno a quelle fotografie e a quegli autori che più degli altri hanno saputo coinvolgere, rendendoci tutti partecipi di momenti intimi e irripetibili”. Di seguito il podio:

1.Terra Vecchia, Bonefro – Egidio Cicoria (foto in home);

2.Castel San Vincenzo – Antonio Siano (foto sopra);

3.Ettore Macchiagodena, anziano di Montelongo – Francesca Perrotta (foto sotto).