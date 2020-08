Ultima proiezione sul Corso e concerto di musica brasiliana al castello Monforte

Quello di venerdì 21 agosto sarà l’ultimo appuntamento con la fortunata rassegna di Cinema al Corso. La rassegna, ideata e curata dall’associazione culturale Kiss Me Deadly e inserita nel cartellone degli eventi di “Agosto in città”, arriva a conclusione con la proiezione, alle ore 21, in Piazza della Vittoria, dell’ultimo film in programma, ovvero “Le Mans 66 – La grande sfida”, pellicola del 2019 del regista James Mangold.

La trama: Carroll Shelby è il pilota che nel ’59 ha vinto la 24 ore di Le Mans, la più ardua delle gare automobilistiche. Quando scopre di non poter più correre per una grave patologia cardiaca si dedica a progettare e vendere automobili. Con lui c’è il suo fedele amico e collaudatore Ken Miles, dotato di uno spiccato talento per la guida, ma anche di un carattere complicato. Insieme accetteranno la sfida targata Ford di sconfiggere la Ferrari e si batteranno per vincere una nuova 24 ore di Le Mans, contro tutti, a bordo di un nuovo veicolo messo a punto da loro stessi.

L’ingresso agli spettacoli di Cinema al Corso in Piazza della Vittoria a Campobasso, è gratuito, con però posti numerati e prenotazione obbligatoria tramite apposita pagina alla quale si viene indirizzati inquadrando il codice QR presente sulle locandine dell’evento, oppure andando direttamente all’indirizzo web: https://amtm.it/qr02.php

La prenotazione on-line dei biglietti terminerà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La prenotazione sarà valida fino alle ore 20,40. Trascorso tale orario senza che il titolare si presenti all’ingresso sarà annullata e il posto verrà reso nuovamente disponibile a chi ne faccia richiesta.

E sempre per venerdì 21 agosto al Castello Monforte un nuovo appuntamento serale con gli Amici della Musica e con Musica in città. Vittorio Sabelli, clarinetto, e Marco Molino, marimba, presenteranno al pubblico, alle ore 21 Chorando Brazil.