Uno spettacolo doppio, inaspettato, grazie alla sorpresa che Uccio ha fatto a Joe. Sì, proprio Uccio De Santis, il comico pugliese reso famoso dagli sketch dei Mudù, popolarissimi in tv e su Internet. E’ stata sua la sorpresa durante il concerto di Joe Bavota, sosia molisano di Elvis Presley, domenica scorsa 16 agosto sull’isola di San Nicola, alle Tremiti.

Un concerto, nel giorno del 43esimo anniversario della morte del celeberrimo artista americano, che ha raccolto l’entusiasmo dei tanti turisti presenti alle Diomedee in questi giorni di vacanza.

E a trascorrere qualche ora di relax c’era pure Uccio De Santis, il quale ha ammesso di non aver resistito alla tentazione di prendere il microfono per un breve saluto agli spettatori, divertiti per il fuori programma e per le irresistibili battute del cabarettista.

Nel video che vi proponiamo, realizzato coi contributi di Lucia Urbano, qualche momento della serata tremitese.