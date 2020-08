Mattinata convulsa nel centro di accoglienza che si trova sulla vecchia statale 87, a poca distanza da Campolieto, che ospita attualmente 45 tunisini. Due di loro sono stati arrestati dopo aver provato a scappare dalla struttura che li ospita dallo scorso 31 luglio in base al piano del Viminale che ha distribuito in varie regioni gli stranieri sbarcati sulle coste di Lampedusa, il cui hotspot stava collassando.

I migranti non sono riusciti nel loro intento perché la fuga è stata bloccata dagli agenti che sorvegliano 24 ore su 24 il Cas. Controlli ancora più stringenti perchè, al loro arrivo, due persone sono risultate positive al Sars-cov-2 dopo i tamponi effettuati dall’Azienda sanitaria regionale.

Foto 3 di 3





Il tentativo di lasciare il centro di accoglienza per raggiungere altre località (quasi tutti i tunisini ospiti a Campolieto parlano francese e probabilmente vorrebbero raggiungere proprio la Francia, ndr) si è trasformato in un parapiglia perché, stando alle prime ricostruzioni, i poliziotti che hanno provato a fermarli sono stati aggrediti e sono stati costretti a recarsi in ospedale per farsi curare dal personale sanitario del Cardarelli di Campobasso.

Non è la prima volta che i migranti provano ad abbandonare il cas di Campolieto, sul quale aveva lanciato l’allarme la sindaca Annamaria Palmiero: lo scorso 2 agosto un tunisino era stato sorpreso e sanzionato per la violazione della quarantena. Pare che dopo di lui avesse provato a scappare anche un altro straniero. Infine il tentativo di questa mattina, 9 agosto. Fuga bloccata, dunque, a differenza di quanto avvenuto a Campomarino, dove 32 migranti sono riusciti a lasciare lo Sweet Dreams nella notte tra il 2 e 3 agosto. Nella struttura ne erano stati trasferiti 83, tunisini e con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni.