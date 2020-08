Una rotonda all’incrocio fra via Pertini e via Brasile, nelle vicinanze dello svincolo per il centro commerciale La Fontana. È una delle soluzioni prospettate dall’assessore Vincenzo Ferrazzano in risposta a una interrogazione riguardo la sicurezza stradale sulle arterie viarie di Termoli, presentata dall’ex sindaco Angelo Sbrocca.

Le parole di Ferrazzano, giunte al termine del consiglio comunale di mercoledì 29 luglio, aprono alla possibilità che nei prossimi mesi via Pertini, una delle strade maggiormente interessate da incidenti e investimenti anche mortali, subisca delle importanti modifiche per aumentare la sicurezza, non solo dei pedoni ma in generale degli automobilisti, delle persone che vanno in modo e in bici.

Sono ancora freschi i ricordi di incidenti tragici come la morte della giovane Valentina La Porta, schiantatasi contro un camion con la sua motocicletta nello scorso mese di febbraio. A dicembre 2019 Gennaro Cuoco, di 76 anni, era stato investito proprio in prossimità dell’ingresso del centro commerciale La Fontana perdendo la vita dopo poche ore.

Incidenti che hanno spinto quindi la minoranza di centrosinistra a chiedere provvedimenti all’Amministrazione comunale Roberti. Ferrazzano ha parlato di “illuminazione a led di ultima generazione” per il miglioramento della visibilità su alcune arterie stradali.

L’assessore ha inoltre rimarcato l’impegno dell’Amministrazione nella “riparazione di buche sulle strade e nell’installazione di numerosi dispositivi di segnalazione luminosa su numerose strade”, come appunto via Pertini, ma anche via Martiri della Resistenza e via Corsica, dove purtroppo soltanto pochi giorni fa il 72enne Rocco Giamberardino ha perso la vita in un investimento.

Su via Pertini, Ferrazzano ha citato la velocità eccessiva come primo elemento da eliminare e oltre alla ipotizzata rotonda all’incrocio con via Brasile dovrebbero essere realizzate anche due isole pedonali.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.