Sono tre i nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 oggi in Molise, e si riferiscono tutti a persone del capoluogo di regione Campobasso, dove salgono dunque a 41 i casi di contagio in essere.

Si tratta di un contatto di uno dei positivi del cluster di rientro dalla Croazia, di una persona tornata dalla Sardegna e di un altro cittadino, controllato dall’Asrem dopo la segnalazione del medico di base perchè il paziente presentava dei sintomi riconducibili all’infezione.

143 i tamponi processati nelle ultime 24 ore e, dopo gli zero contagi di ieri, ecco che il totale cresce di 3 unità. Stabili invece sia i ricoveri ordinari (3) sia i guariti. Dei 73 casi attualmente positivi in Molise dunque 70 sono in isolamento domiciliare e solo 3 in ospedale.

Oggi, 31 agosto, è tempo di bilanci mensili. Esattamente un mese fa, il 31 luglio, il totale dei tamponi positivi (oggi 528) era pari a 473, dunque 55 in meno. 55 dunque i casi emersi nel solo mese di agosto. 30 giorni fa c’erano 29 soggetti ‘attualmente positivi’ e oggi invece sono 44 in più. Allora i ricoveri erano due in meno e i guariti dall’inizio dell’epidemia – che oggi sono 432 – erano 421, pertanto ad agosto sono ufficialmente guariti 11 soggetti che avevano contratto l’infezione.

Oggi in Italia si sono registrati 996 casi, in sensibile calo rispetto ai 1365 di ieri. Sono purtroppo salite le vittime, passate dalle 4 di ieri alle 6 di oggi.

Il bollettino dell’Asrem del 31 agosto:

– 73 i casi attualmente positivi (61 nella provincia di Campobasso, 12 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 528 sono i tamponi positivi (431 nella provincia di Campobasso, 77 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 32507 i tamponi eseguiti di cui 30739 negativi. 1232 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 3 ricoverati: 3 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 70 i pazienti in isolamento domiciliare (70) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 432 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (354 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 131 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 41 – TERMOLI 6 – ISERNIA 6 – CAMPOLIETO 4 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – FERRAZZANO 2 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – FILIGNANO 1 – RIPALIMOSANI 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONTAQUILA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1