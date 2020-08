Le previsioni in Molise

LUNEDI’ 10 Tornano sole e gran caldo sulla regione: l’inizio della settimana è all’insegna del tempo stabile e soleggiato. Sulla cosa avremo 30 gradi durante le ore centrali della giornata e quasi 35 nel venafrano. Tutto merito dell’anticiclone africano che si impone sull’Italia riportando l’estate dopo il brusco calo termico della scorsa settimana. Attenzione, però, i temporali restano in agguato anche se sono i classici acquazzoni estivi che, almeno per oggi, si concentreranno sulle pendici del Matese nelle prime ore del pomeriggio. Per il resto il sole splenderà ovunque.

MARTEDI’ 11 Una nuvolosità più accentuata nella provincia di Isernia e lungo il versante matesino per questo martedì. Il mattino sarà ampiamente soleggiato ma già dalle prime ore del pomeriggio rovesci, anche a carattere temporalesco, arriveranno a Capracotta e Campitello Matese. Più bello sulla costa e in basso Molise. Poi gli addensamenti anche se innocui si espanderanno su gran parte del Molise centrale fino alla notte quando torneranno a brillare le stelle nonostante il rischio pioggia piuttosto elevato a Isernia. Ancora in crescita, seppur lieve, le temperature.

MERCOLEDI’ 12 Temporali sempre più frequenti sulle zone montuose e non solo per questa giornata. Anche oggi si parte col sole e il caldo poi, nel pomeriggio, la pioggia, anche forte, stravolgerà il quadro meteorologico. Andrà meglio sulla costa adriatica dove ci saranno solo nuvole e il rischio pioggia resterà basso. Durante la notte tornerà il sereno.

(foto Gaetano Di Criscio)