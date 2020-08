Topi in pieno centro. I commercianti di via Mazzini: “Siamo stufi, si intervenga”

Quello della presenza dei topi in città è un problema sentito e particolarmente gravoso nel periodo estivo. Quest’anno a Campobasso si sono moltiplicate le segnalazioni della presenza qua e là di ratti più o meno grandi. Foto, video, appelli. E si aspetta la derattizzazione che al momento non sembra ancora essere partita.

L’ultima segnalazione arriva dalla centralissima via Mazzini: un roditore di discrete dimensioni gironzola indisturbato sul marciapiedi a pochi metri dai tantissimi negozi della strada del commercio campobassano.

Gli stessi proprietari delle boutique e delle varie attività si rivolgono direttamente al sindaco Gravina affinché vengano prese le dovute azioni, ormai non più rinviabili. Qualche giorno fa era stato il consigliere di Fratelli d’Italia, Mario Annuario, a chiedere conto all’assessore all’ambiente Cretella dell’avvenuta derattizzazione.

Residenti e commercianti della zona ma anche di altri quartieri si dicono “stufi di questa storia”, “siamo alla deriva”. In effetti, la presenza in una zona centrale come quella di via Mazzini di topi così grandi non è un bello spettacolo, né per il decoro né per la sicurezza sanitaria.