Test seriologici gratuiti per gli avvocati, l’iniziativa della Cassa forense

Test seriologici gratuiti per gli tutti gli iscritti. È l’iniziativa intrapresa dagli Ordini degli avvocati di Campobasso, Isernia e Larino nell’ambito del progetto ‘Ripartiamo in sicurezza’ promosso dalla Cassa nazionale forense. Gli Ordini locali hanno sottoscritto una convenzione con il ‘Gemelli-Cattolica’ proprio per effettuare i test e verificare la diagnosi della infezione da covid-19.

Gli avvocati che decidessero di farlo, potranno prenotarsi tramite specifico modulo e saranno messi in elenco per i test che si svolgeranno nei primi dieci giorni di settembre. Un’importante opportunità che dovrebbe essere presa in considerazione da tutti gli ordini professionali in vista della ripresa delle attività, si spera il più possibile in presenza.