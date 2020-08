Sono aperte le iscrizioni on line al servizio di mensa scolastica per il prossimo anno scolastico nel comune di Termoli. A comunicarlo è l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola.

Al seguente link del sito istituzionale del Comune è possibile trovare tutta la modulistica: http://www.comune.termoli.cb.it/notizie/item/1291-mense-scolastiche.html

L’informativa è valida per tutti coloro che sono già in possesso delle credenziali ma anche per tutti i nuovi utenti che procederanno all’iscrizione.

Questi i costi del pasto con la compartecipazione del Comune: euro 3,50 per un solo figlio, euro 3 per il secondo, euro 2,50 per il terzo e oltre.

E’ possibile accedere al servizio con il codice che viene rilasciato all’utente.

Per tutte quelle famiglie il cui reddito ISEE non supera la soglia di ottomila euro è prevista, per i soli residenti del Comune di Termoli, la seguente compartecipazione: da 0 a 4000 euro (1 euro il pasto del primo figlio e oltre euro 0); da 4001 a 6675 euro (euro 2 il primo figlio – dal secondo e oltre euro 1) e, per redditi da 6675 euro ad 8000 euro (euro 3 il primo figlio, secondo figlio euro 2,50 – dal terzo figlio in poi euro 2).

Per usufruire dei benefici è possibile presentare la domanda (con l’apposito modulo) e consegnarlo all’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli ed allegare copia del documento ISEE in corso di validità. Per la dieta speciale il modulo deve invece essere consegnato alla Direzione Didattica di riferimento con in allegato il certificato medico.

Per caricare i buoni pasto è necessario recarsi presso i seguenti esercizi commerciali

– Tabaccheria D’Onofrio Gabriele, via dei Pioppi n°4 (Difesa Grande)

– Area di servizio Eni di Vincenzo Cannone, viale Corsica n°62

– Bar-Tabacchi via Statri Uniti n°39

– Tabaccheria 25, via Polonia n° 64/66