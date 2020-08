LUNEDI’ 3 Giungerà con più calma rispetto alle regioni del nord Italia il potente ciclone atlantico destinato a stravolgere il quadro meteo per la nuova settimana: un calo termico anche consistente e temporali forti sono in agguato dopo una settimana, quella appena trascorsa, segnata da temperature record. Ma vediamo più nel dettaglio la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Al mattino avremo cielo sereno o poco nuvoloso ma nel pomeriggio qualche veloce rovescio su Isernia potrebbe arrivare come pure una prima diminuzione delle temperature nelle aree più interne della regione. Nessun crollo termico per ora, anzi, la diminuzione sarà piacevole vista l’afa che non ci ha dato tregua per tanti giorni.

MARTEDI’ 4 Vento forte e una nuvolosità diffusa anche se non uniforme saranno protagonisti di questa giornata che preannuncia il vero cambiamento previsto per domani. Nubi sparse al mattino sull’intero Molise, poi cielo sereno e tendenza a velature serali che non dovrebbero portare, almeno non ancora, le piogge e i temporali che scacceranno in maniera più netta il caldo eccessivo.