LUNEDI’ 24 La prevista giravolta meteo è arrivata: piogge, anche intense, e calo delle temperature sono dietro l’angolo per questo inizio di settimana. Al mattino avremo una nuvolosità diffusa ma senza fenomeni, già nel pomeriggio, però, la situazione è destinata a mutare con buona parte del Molise centrale sotto l’acqua che cadrà copiosa sia verso la costa che nei comuni attorno a Campobasso. Una lieve attenuazione dei fenomeni l’avremo in serata anche se temporali sparsi continueranno a colpire in particolare su l capoluogo e in basso Molise.