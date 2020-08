MERCOLEDI’ 5 Un sensibile calo delle temperature accompagnato da vento e forti precipitazioni nella previsione di oggi 5 agosto: il ciclone temporalesco che ha sconvolto il nord Italia è arrivato anche in Molise pronto a scacciare il caldo africano che per giorni ci ha fatto boccheggiare dal mare alla montagna. Oggi avremo un inizio di giornata con cielo molto coperto che tenderà a intensificarsi fino a diventare cupo e minaccioso: i rovesci, anche a carattere di temporale, saranno frequenti e intensi in particolare lungo la costa e in basso Molise. Il calo termico sarà sia nei valori minimi che in quelli massimi a causa del vortice di bassa pressione che proprio in questa giornata su concentra al centro sud.

GIOVEDI’ 6 Permane, almeno per buona parte della giornata, una certa instabilità meteo-climatica con rovesci e tante nubi. Il basso Molise sarà più colpito dai temporali ma col trascorrere delle ore avremo un diradamento della nuvolosità. Le temperature torneranno a risalire ma solo leggermente: nessun caldo eccessivo o afa almeno per oggi