Dopo gli incendi, ora ci si mette il maltempo a mandare in tilt il traffico ferroviario sulla costa molisana. Disagi in queste ore per tantissimi viaggiatori per la soppressione delle corse di Frecciabianca, Intercity e treni regionali.

Sta infatti subendo ritardi e cancellazioni la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica e in particolare fra Termoli e Foggia, a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla provincia dauna nella notte scorsa, in particolare fra Chieuti e Lesina, con danni alla rete ferroviaria.

Dalla mezzanotte e 40 di oggi infatti sulla linea Pescara-Bari la circolazione è stata interrotta e alle 10 di stamane non è stata ancora ripristinata. La riattivazione della linea è prevista da Rfi alle 13. Sono stati cancellati tutti gli Intercity di stamattina fra Bari Centrale e Bologna Centrale.

Limitazioni anche per i Frecciabianca del mattino. Quelli in partenza da Lecce sono stati parzialmente eliminati e fatti partire direttamente da Pescara verso nord. Viceversa, quelli in direzione sud si fermano a Pescara e non proseguono verso Termoli e la Puglia.

Inoltre molti Intercity notte sono stati fatti fermare a Termoli o sono stati cancellati per il tratto molisano e pugliese e sostituiti da autobus. Stessa soluzione per i treni regionali fra Termoli e Foggia. L’assistenza clienti è assicurata dal personale di Trenitalia a Foggia, Pescara, Ancona e Bologna Centrale.

In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto prima della partenza del treno, rivolgendosi in biglietteria o compilando la richiesta online.

Per tutte le informazioni su treni cancellati, ridotti o rimborsi, cliccare qui.