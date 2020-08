Tartaruga spiaggiata in decomposizione sul lungomare nord di Termoli

Una tartaruga in avanzato stato di decomposizione si trova da giorni sull’arenile del lungomare nord di Termoli, all’altezza del lido ‘Alcione’. L’animale, morto per cause ignote, si trova spiaggiato almeno da domenica scorsa, come da diverse segnalazioni di bagnanti che l’hanno vista e fotografata.

Stamane una nuova segnalazione che mostra la carcassa in parte decomposta. La speranza è che la Capitaneria di porto possa far partire quanto prima le operazioni di rimozione e in seguito smaltimento della carcassa.

Purtroppo sono ancora frequenti i ritrovamenti di tartarughe morte sulle spiagge del Molise e le cause sono molteplici ma nella maggior parte dei casi è l’azione dell’uomo, tramite la plastica gettata in mare oppure con reti o ami da pesca a provocare la morte di questi animali.