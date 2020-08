Tanti tamponi, un solo contagio di rientro dalla Sardegna. Fermi i ricoveri

E’ di un solo positivo su 302 tamponi il bilancio di oggi sulla epidemia da coronavirus in Molise. Nelle ultime 24 ore, a fronte di un numero considerevole di tamponi (302) c’è solo un nuovo contagio e non tre come l’Asrem aveva comunicato inizialmente salvo poi correggersi.

L’unico nuovo caso positivo odierno è un cittadino di Ferrazzano rientrato dalla Sardegna. Smentita invece la positività di due immigrati ospiti del centro di accoglienza di Campolieto. L‘Asrem ha dovuto rettificare l’increscioso errore che aveva portato i media regionali a dare una comunicazione rivelatasi sbagliata.

Il contagio odierno porta a 70 il numero degli attualmente positivi in Molise. Per fortuna restano invece soltanto 3 i ricoveri, tutti nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Purtroppo non ci sono nuovi guariti.

Il bollettino dell’Asrem del 29 agosto:

– 70 i casi attualmente positivi (58 nella provincia di Campobasso, 12 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 525 sono i tamponi positivi (430 nella provincia di Campobasso, 77 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 32155 i tamponi eseguiti di cui 30396 negativi. 1226 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 3 ricoverati: 3 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 67 i pazienti in isolamento domiciliare (67) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 432 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (354 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 585 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (320 Bojano, 107 Larino e 158 Venafro)

– 130 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 38 – TERMOLI 6 – ISERNIA 6 – CAMPOLIETO 4 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – FERRAZZANO 2 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – FILIGNANO 1 – RIPALIMOSANI 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONTAQUILA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1