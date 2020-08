“Tandem – Bici in Comune”, Palata vince due e-bike

Il Comune di Palata ha partecipato al bando “Tandem – Bici in Comune”, indetto da Iren in collaborazione con Anci, per mettere in evidenza le “buone pratiche” in materia di economia circolare, sostenibilità ambientale e mobilità alternativa, realizzate da parte dei piccoli Comuni (con meno di 3.000 abitanti).

Palata, con il progetto titolato “Le mani della solidarietà in un ambiente ecosostenibile”, è risultato vincitore insieme ad altri 49 Comuni su 140 proposte ed è l’unico paese del Molise ad essere presente tra i vincitori.

In premio saranno consegnate al Comune due e-bike che verranno consegnate nelle prossime settimane.