Summer Festival, annullato il concerto di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo

“Per cause indipendenti dalla volontà dell’ente organizzatore e degli artisti”, il concerto ‘Way to blue’ di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, originariamente in calendario per il 28 agosto al ‘Campobasso Summer Festival’, viene annullato, in attesa di poter stabilire una nuova data utile, sempre con gli stessi artisti, in un immediato futuro.

Niente concerto, dunque, per Angelini e D’Erasmo, due ottimi artisti del panorama italiano e non solo. Alla base dell’annullamento ci sarebbero alcuni problemi sopraggiunti tra agenzie. La data sarà recuperata prossimamente, chiaramente al di fuori del Festival campobassano.

Da questa mattina, 27 agosto, invece, attraverso l’App ‘QuantiSiamo’ è possibile prenotarsi per l’appuntamento del 31 agosto del Campobasso Summer Festival, quando alle ore 21.00, sempre al parco E. De Filippo, saranno di scena con ‘Maledetti cantautori’, Nicholas Ciuferri, Davide Combusti, Riccardo Tesio e Cristiano Godano.