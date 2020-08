Con delibera numero 175 del 28 agosto, la Giunta comunale di Campobasso ha approvato lo studio di fattibilità per procedere con i lavori da 700mila euro allo stadio di Selvapiana. Un’opera importante, molto dettagliata, al termine della quale l’impianto sportivo sarà portato a una capienza di 14mila posti. Come noto, si tratta di risorse che la Regione Molise ha riprogrammato dal Fondo di sviluppo e coesione 2000-2006 e il soggetto attuatore è il Comune, proprietario dello stadio. Per l’ampliamento occorre una serie di lavori per l’adeguamento delle strutture e degli impianti.

Ecco nel dettaglio dove e in che modo si interverrà. Nella relazione tecnica si spiega che attualmente la capienza riconosciuta è di 3950 posti ma che sono già stati eseguiti lavori per portarla a 7496, si è solo in attesa del sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco. Dunque, a inizio stagione prossima in ogni caso la capienza sarà intorno ai 7500. E già è un importante risultato.

Entrando nei dettagli e per essere precisi, al termine dei lavori che si spera possano partire quanto prima (settembre 2021 possibile data buona, ndr), il catino di Selvapiana potrà contare su 14.018 spettatori come numero massimo. Nota fondamentale: saranno riaperti praticamente tutti i settori, distinti e tribune laterali scoperte comprese, fatta eccezione per la parte superiore della curva sud.

Cominciamo col dire che tutti i varchi di accesso allo stadio per il pubblico (cinque in tutto) saranno dotati di tornelli doppi in acciaio zincato corredati di sistema elettronico. Per l’ampliamento della capienza sarà necessario intervenire sugli spalti, attraverso il rifacimento dei copriferro sia in tribuna che sui distinti (tribuna Monforte). Tutti i posti a sedere saranno numerati e così divisi per i singoli settori.

Curva Nord secondo anello 2306 spettatori, Curva Nord primo anello 1361, Tribuna coperta secondo anello 923 (sediolini, compresa la postazione stampa), Tribuna coperta primo anello 1568 (compresi 40 stalli per portatori di handicap su sedie a rotelle), Tribuna scoperta Monforte (distinti) secondo anello 3980, Tribuna scoperta Monforte (distinti) primo anello 1568, Curva sud primo anello (ospiti) 655, Curva sud primo anello (locali) 617, Tribuna laterale sud 520, Tribuna laterale nord 520.

Per dividere per settori, sarà possibile ospitare oltre 3600 tifosi in curva Nord, altrettanti in Tribuna, 1200 circa in curva sud e oltre 5500 nei distinti.

Lo stadio è già dotato di un impianto di videosorveglianza completo di sala Gos. La tribuna stampa consta di 60 postazioni servite da prese elettriche. Saranno inoltre migliorati spogliatoi, tunnel sotterraneo che porta sul campo, sala antidoping, infermeria. La data ipotizzata per la fine dei lavori è settembre del 2021.