Sostenibilità ambientale, ecco perché è importante l’intervento delle imprese

Quando parliamo delle sfide che attendono il pianeta, dobbiamo fare mente locale su tutte quelle tematiche che ruotano intorno alla conservazione delle risorse naturali, alla lotta contro i cambiamenti climatici e l’inquinamento – in mare così come sulla terraferma – ma anche a una sempre maggior necessità di consapevolezza ambientale per le vecchie come per le nuove generazioni. Sappiamo bene che non si tratta di fantascienza, ma di questioni reali e sempre più attuali per affrontare le quali bisogna fare fronte comune.

Cittadini comuni, governi dei Paesi nel mondo e – soprattutto – le grandi aziende leader nei vari settori, strutturate e dalla presenza globale capillare, devono riuscire a ‘dialogare’ per portare avanti in maniera corale soluzioni condivise. Al centro di tutto ci sono sostenibilità ambientale, economia circolare e un impegno alla ricerca del benessere collettivo che non può subire stop o rallentamenti. Se il privato è in grado di compiere piccole grandi scelte sostenibili nel suo vissuto quotidiano, a cominciare da quelle che riguardano la differenziazione dei rifiuti e i consumi consapevoli ma anche la scelta di mezzi di trasporto green e di combustibili alternativi a quelli inquinanti, bisogna sottolineare l’importanza degli interventi e dei cambiamenti portati avanti dalle industrie e le grandi imprese.

All’orizzonte – per nulla lontano – ci sono infatti gli obiettivi che l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ha stilato, come spiega questo utile approfondimento: https://it.pg.com/sviluppo-sostenibile/. Lotta alla povertà e salvaguardia dell’ambiente sono tra le priorità assolute, insieme all’abbattimento delle disuguaglianze. Le grandi aziende sono impegnate in prima linea – e le loro azioni sono al centro del dibattito – per tutto ciò che riguarda aspetti green ed economia circolare.

Le scelte e le politiche aziendali: un investimento per il futuro

Oltre alla dimensione economica, le grandi aziende si impegnano sempre di più a includere nel loro business una dimensione ambientale e sociale. Parlare di sostenibilità di impresa oggi è quanto mai necessario, anzi è una priorità a livello globale. Ovviamente queste sfide devono essere raccolte dalle imprese più grandi così come dalle piccole realtà, che vivono e lavorano a contatto con un contesto anche locale. Ciascuna realtà imprenditoriale, infatti, si trova a ricorrere alle medesime sostanze – soprattutto naturali – che appartengono al pianeta e che occorre salvaguardare.

Tra le principali mosse che le aziende scelgono con successo di compiere senza dubbio bisogna citare il miglioramento in ottica green del packaging, che diventa anch’esso sostenibile. Questo perché si fanno valutazioni sempre più a lunga scadenza, investendo nel futuro e al tempo stesso generando nuove opportunità di sviluppo. La sostenibilità ambientale d’impresa è rappresentata da un mix di politiche aziendali che – per generare valore – vedono concretizzarsi l’integrazione di più sfere caratterizzanti lo sviluppo sostenibile: ambientale, economica e sociale.

Quali vantaggi e opportunità per le imprese virtuose

Una grande azienda che si impegna a integrare il modello della sostenibilità ambientale all’interno del proprio business è in grado di ottenere diversi vantaggi anche operativi. In primis, infatti, va ad aumentare l’efficienza dei processi interni: meno sprechi significa meno costi, grazie all’impiego in maniera più razionale delle risorse a disposizione. Comprendere il mercato in questa nuova ottica richiede un lento processo di cambiamento culturale, che è già ampiamente avviato.

La capacità di innovare e una maggiore consapevolezza per ciò che concerne la gestione dei rischi consentono di accrescere la reputazione del marchio, con un impatto positivo sulla visibilità che – oggi più che mai, attraverso la vetrina del web – è un discrimine sempre più importante in fatto di successo. E’ anche all’interno della realtà produttiva stessa che si creano e si integrano, lentamente, un clima e una cultura aziendale sempre più orientate a un’ottica di sostenibilità.