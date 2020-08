Sindacato operai autorganizzati: “Voteremo no al referendum su riduzione parlamentari”

Il 20 e 21 settembre 2020 si voterà per il referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato, il SOA Sindacato Operai Autorganizzati è convinto che la priorità non è modificare parte della costituzione italiana ma mettere in pratica e costruire le politiche a favore della gente, vedesi in questi anni il taglio violento dei diritti con una miriade di leggi che stanno avvantaggiando il sistema capitalistico mondiale e le lobby nazionali, sempre più privatizzazioni su sanità , trasporti e servizi primari che spesso violano anche i diritti umani, tagliare i parlamentari e accentare ancora di più le politiche anti popolari con il sistema di dittatura bianca.

Questo referendum è una manovra di facciata a cavallo dell’anti politica collettiva ,un boomerang per far allontanare ancora di più la gente alla reale partecipazione per poter continuare a decidere nelle cerchie sempre più ristrette.

Continueremo a dire NO.

SOA

Sindacato Operai Autorganizzati