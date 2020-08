Si torna a scuola con il grembiulino che ricorda l’importanza di donare il sangue

Il gruppo donatori di sangue “Fratres” di Mirabello Sannitico riparte dalla scuola. Domenica 30 agosto, verranno consegnati gratuitamente i grembiuli, con il goccino di sangue simbolo dei giovani Fratres, a tutti gli alunni iscritti alle scuole materne ed elementari di Mirabello Sannitico.

L’obiettivo del progetto “Fratres per la Scuola” è quello di sensibilizzare i bambini e le loro famiglie all’importanza della donazione di sangue.

L’appuntamento è fissato in piazza Vittorio Veneto a Mirabello a partire dalle 17 di domenica fino alle 20. I primi arrivati beneficeranno anche della mascherina Fratres. Chi, invece, non riuscirà a ritirare il grembiule nella giornata di domenica, potrà farlo nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre nella sede del gruppo Fratres che si trova sempre in piazza Vittorio Veneto.

Riparte, così, l’attività di sensibilizzazione della Fratres, che ha subìto una leggera frenata a causa dell’emergenza sanitaria, così come la raccolta di sangue proseguita in sicurezza ma per forza di cose con un inevitabile rallentamento. C’è bisogno di recuperare il terreno perduto, anche perché di sangue ce n’è sempre bisogno. Si riparte dalla scuola, per sensibilizzare quelli che saranno i donatori di domani.