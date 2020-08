Uno squarcio si è aperto sull’asfalto della bretella che collega la provinciale 51 alla Vaccareccia, strada utilizzata normalmente dai petacciatesi per scendere verso il mare. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 31 agosto, attorno alle 19 e ha fatto temere per una riattivazione della frana secolare.

Tuttavia dalle verifiche non è così. Si tratterebbe di una sorta di svuotamento dell’asfalto di una bretella che da sempre ha mostrato limiti in fatto di solidità e che più volte è risultata interrotta a causa della frana.

In questo caso l’apertura è limitata e gli enti che da anni tengono sotto controllo possibili movimenti della frana, in primis Ferrovie dello Stato e Autostrade per l’Italia, al momento non hanno comunicato di aver avuto avvisaglie di una riattivazione.

Tuttavia la bretella resta sotto osservazione. Il Comune di Petacciato ne ha vietato il transito in discesa, perché un’auto rischierebbe di rimanere seriamente danneggiata transitando sulla ‘buca’. Consentito invece solo il passaggio per chi dalle campagne di contrada Torre e dintorni sale verso il paese. La strada è stata transennata e nelle prossime ore verranno effettuate opportune verifiche.