Sfreccia tra le curve della Trignina per sorpassare le auto: patente ritirata dopo l’inseguimento

Gli è costata 10 punti, una multa salata e il ritiro della patente la corsa spericolata sulla Trignina: protagonista dei sorpassi azzardati un automobilista beccato dai carabinieri mentre sfrecciava ad alta velocità per le curve della pericolosissima – e tante volte mortale – statale 650. I militari, che nel fine settimana appena trascorso hanno controllato le principali vie di collegamento con la costa adriatica, hanno inseguito l’uomo cui hanno comminato 167 euro di contravvenzione, tagliando punti sulla patente e impedendogli, momentaneamente, di guidare.

Tra le altre attività del comando compagnia di Isernia anche 18 multe per complessivi 4.192,00 euro, 20 controlli ad altrettanti soggetti con l’etilometro, altri 3 ritiri di patente e 57 punti sottratti dal documento di guida. Individuate anche 4 autovetture prive di copertura assicurativa, parcheggiate nel centro cittadino di Isernia e altre 2 non autorizzate parcheggiate negli stalli dedicati ai portatori di handicap. Tutti gli automezzi sono stati rimossi e i proprietari sanzionati in via amministrativa.

In totale, sono state 110 le persone controllate e 78 i mezzi fermati. Controllati, in particolare, i beneficiari di misure alternative alla detenzione in carcere. Inoltre, sono stati monitorati anche 14 tra bar, locali e negozi per la verifica del rispetto della vigente normativa per contenere il contagio da Covid-19.

Nel corso dei numerosi posti di controllo attuati lungo le principali strade e nel centro della città sono stati infine segnalati all’autorità giudiziaria due conducenti trovati con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, con il conseguente ritiro della patente e decurtazione di 10 punti ciascuno.