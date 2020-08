Al via le operazioni di sfalcio dell’erba e pulizia delle strade in quattro quartieri della città. A comunicarlo il Comune di Campobasso che rende noto i dettagli dell’intervento che impegnerà gli uomini della Sea Servizi e Ambiente spa.

Si comincia domani, 18 agosto, in via Monsignor Bologna: i lavori riguarderanno l’ex stadio Romagnoli (l’anello interno adiacente alle siepi) e il viale alberato. Si proseguirà poi il 20 agosto in via Conte Rosso, fino a piazza Andrea d’Isernia (lato destro della carreggiata in direzione periferia). Il giorno dopo sarà interessata via Enrico Toti (nel tratto da viale del Castello a via Garibaldi) e il 22 agosto l’operazione di pulizia riguarda entrambi i lati di via Fortunato.

Per consentire al personale della Sea di lavorare sarà disposto il divieto di sosta. Parcheggi non consentiti martedì 18 agosto in via Monsignor Bologna e più precisamente nell’area dell’anello interno dell’ex stadio Romagnoli dalle ore 7 alle ore 13:30.

Nello stesso orario giovedì 20 agosto la sosta è vietata in via Conte Rosso fino a piazza Andrea d’Isernia (lato destro della carreggiata in direzione periferia). E ancora dalle 7 alle 13.30 di venerdì 21 agosto non si potrà lasciare l’auto in via Enrico Toti, tratto da viale Castello a via Garibaldi.

Infine divieto di sosta in vigore sabato 22 agosto in via Fortunato, ambo i lati, dalle ore 7 alle ore 13:30.