Dalle montagne al mare del Molise. Da ieri, lunedì 17 agosto, la giornalista e blogger di origine romana ha scelto di trascorrere le vacanze nella regione che non esiste. E su instagram, dove si condivide tutto, è finito anche il Molise, con le sue bellezze che la stessa Selvaggia elogia. Dopo alcuni giorni in Puglia, immortalata e postata in tempo reale, l’opinionista di Ballando con le Stelle è arrivata in Molise.

Anche il suo arrivo è stato immortalato da una istantanea condivisa con i suoi follower in cui una nuvola traccia una lunga strada che finisce nell’orizzonte. Poi passa a Termoli e la foto del borgo vecchio e del castello in lontananza conquista migliaia di cuoricini: “Termoli è una delle mie città preferite sull’Adriatico, perché è in Molise, ma ricorda un po’ la Puglia ed è quasi Abruzzo”, scrive a corredo della foto. Tantissimi i commenti di tanti molisani che la invitano alla scoperta delle bellezze della zona.

Il suo viaggio non finisce così, anzi. Perchè in Molise ha festeggiato anche il compleanno del fratello Fabio su un prato in mezzo alle colline “con uno striscione che io e Lorenzo abbiamo trovato – scrive sulla pagina instagram sotto alla foto – al supermercato di Larino alle sette di sera. E poi la cena – aggiunge – preparata con amore da chi ci ospita qui in Molise”.

Senza contare poi le numerose storie su instagram, quelle che durano 24 ore e raccontano le lunghe giornate, in cui compaiono Termoli e il trabucco sul mare, la cattedrale, le strade deserte del Molise.

Dopo il mare e la collina, Selvaggia Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli, esperto e scrittore di cucina, hanno visitato anche Sepino, “uno dei siti archeologici meno raccontati d’Italia, nel cuore del Molise”, ha scritto sempre per raccontare l’istantanea che li immortala nel parco archeologico di Altilia.

Se Selvaggia Lucarelli ha dato spazio a paesaggi e racconti, il suo compagno ha invece elogiato i piatti tipici della zona, a partire dai tipici cavatelli con la ventricina, finiti nel piatto e ovviamente sulla sua pagina social. Una ottima pubblicità per il Molise, la sua storia, le sue tradizioni e pure per la cucina molisana.