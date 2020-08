Secondo giorno consecutivo con 0 nuovi contagi. I positivi in Molise restano 35

Anche oggi, come ieri, non si sono rilevati nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 in Molise. Una buona notizia, dunque, che va però associata al numero inferiore di tamponi processati (77 nelle ultime 24 ore). Situazione simile in Italia, dove i casi odierni sono stati sì 347 (dunque meno dei 552 di ieri) ma non un numero di test decisamente inferiore (un po’ come accade sempre nel fine settimana).

L’indicazione che arriva dal bollettino Asrem è comunque positiva perchè si evince che gli ultimi focolai registrati (Campobasso, Pesche, Isernia e tra i migranti) sono fermi. Nè ci sono stati nuovi casi legati ai contagi di Ururi (un carabiniere risultato positivo qualche giorno fa) e Bojano (un militare rientrato dal Kosovo, risultato positivo giovedì).

Restano dunque 35 i casi attualmente positivi nella nostra regione: 27 nella provincia di Campobasso e 7 in quella di Isernia. Dei 35, 34 sono isolati nella propria abitazione mentre 1 solo è ricoverato al Cardarelli di Campobasso.

Il bollettino dell’Asrem dell’8 agosto:

– 35 i casi attualmente positivi (28 nella provincia di Campobasso, 7 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 479 sono i tamponi positivi (392 nella provincia di Campobasso, 67 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 27928 i tamponi eseguiti di cui 26292 negativi. 1157 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 1: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 34 i pazienti in isolamento domiciliare (34) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 421 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (348 della provincia di Campobasso, 55 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 568 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (311 Bojano, 107 Larino e 150 Venafro)

– 75 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 24 – ISERNIA 4 – PESCHE 3 – CAMPOLIETO 2 – URURI 1 – BOJANO 1