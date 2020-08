Auto contro moto

Schianto sulla Bifernina costato la vita a Maria Melfi, la Procura dice sì alla perizia. Il marito della donna è fuori pericolo

Lo studio legale cui si sono affidati i familiari di Maria Melfi, la 51enne di Morrone del Sannio che ha perso la vita nel tragico schianto avvenuto l'11 luglio sulla SS 647, ha ottenuto il sì del Pm per la perizia cinematica. Le indagini vanno avanti per appurare eventuali responsabilità in quello scontro auto-moto avvenuto all'altezza del bivio per Colle d'Anchise. Intanto il marito della donna è stato giudicato fuori pericolo