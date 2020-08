C’è chi teme di aprire le finestre e i balconi temendo che un topo possa intrufolarsi in casa. Alla paura si unisce la fatica di dover sopportare il caldo afoso di questi giorni. Succede a Campobasso e in particolare nelle zone in cui si continuano ad avvistare i ratti. “A che punto è la derattizzazione?”, sbotta Mario Annuario, consigliere comunale di Fratelli d’Italia che chiede lumi all’assessore all’Ambiente Simone Cretella dopo le segnalazioni dei cittadini.

Non è la prima volta che succede. Nel capoluogo periodicamente i grossi topi vengono avvistati per strada ma anche su cancelli, muretti e sui davanzali delle finestre ai piani più bassi. “Intensificheremo le attività topicide con ulteriori interventi”, le parole di Cretella dopo l’ultimo increscioso episodio avvenuto in via Longano quasi un mese fa.

I ratti sono stati avvistati anche oggi, domenica 23 agosto.

“Altri episodi siano stati segnalati nei giorni scorsi”, denuncia Mario Annuario. “Le segnalazioni della presenza dei ratti continuano ad arrivare – prosegue – La paura insiste nei cittadini, anche per via del caldo che costringe le persone a tener aperte le finestre”.

“Quello che chiediamo all’assessore al ramo – precisa e conclude il consigliere di Fratelli d’Italia – è una risposta esaustiva. Vogliamo sapere, in sostanza, quando e in quali zone è stata effettuata la derattizzazione e se sono in programma altri interventi, mettendo a conoscenza i cittadini di giorni e luoghi in cui la derattizzazione è stata fatta o verrà eseguita”.