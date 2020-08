San Martino, annullata la tradizionale fiera annuale. “Inevitabili assembramenti”

Non ci sarà quest’anno la tradizionale fiera annuale a San Martino in Pensilis. Lo ha stabilito con apposita ordinanza (la n. 26 del 21 agosto) il sindaco Gianni Di Matteo. Una decisione legata, come era forse prevedibile, alla emergenza epidemiologica che non accenna a migliorare.

Proprio in ragione degli ultimi dati sull’andamento dei contagi da Sars-CoV-2 sia a livello nazionale che regionale nonché delle regioni a noi limitrofe, il primo cittadino ha deciso di annullare la fiera del 30 e 31 agosto, che ogni anno si svolge su via Marina, in Piazza Umberto I e in via Puglia.

Una manifestazione “interessata dalla presenza di oltre un centinaio di venditori ambulanti, italiani e stranieri, provenienti non solo dalla regione Molise ma anche dalle regioni limitrofe e che comporta affollamento di persone tale da non consentire il rispetto delle distanza di sicurezza interpersonale”. Si è ritenuto dunque, anche in conseguenza della proroga dello Stato emergenziale, di annullare lo svolgimento della fiera per prevenire una potenziale occasione di trasmissione del virus con gli assembramenti che inevitabilmente si creerebbero durante la fiera.