Quindici giorni dopo la segnalazione del consigliere di opposizione Mario Annuario, in via Larino iniziano i lavori per ripristinare la pavimentazione sconnessa che stava creando problemi a pedoni e automobilisti. L’intervento prenderà il via domani – 26 agosto – e contestualmente sarà vietata la sosta nella stessa via Larino, dalle ore 7 di mercoledì 26 agosto alle ore 20 di giovedì 3 settembre come prevede un’ordinanza firmata dal dirigente della polizia Municipale.

Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi con il carro attrezzi dunque. Inoltre, la ditta esecutrice dei lavori provvederà ad apporre l’apposita segnaletica almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori e ad effettuare tutte le misure che garantiscono la sicurezza della circolazione in quel tratto dell’arteria che si trova tra il centro storico e la centralissima via Cardarelli.

La necessità dei lavori è stata denunciata più volte da Mario Annuario che ha sottolineato “il rischio di cadere per i pedoni e anche che la pericolosità dei sampietrini che al passaggio delle automobili possono schizzare e colpire le persone”.