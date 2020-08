Rubano carne, formaggio e pesce, nascondono tutto sotto le gonne ma la polizia le scopre

Denunciate due zingare per furto in concorso. E’ accaduto all’Eurospin di Campobasso in via Garibaldi.

Le due, approfittando dei lunghi abiti che indossano avevano nascosto sotto le loro ampie gonne ben 14 confezioni di carne, pezzi di parmigiano, polipi congelati e finanche scatolette di cibo per gatti.

Insomma, avevano fatto incetta di derrate alimentari sperando di superare allarme e controlli una volta giunte all’uscita.

Ma il direttore del supermercato le aveva notate mentre – indaffarate – tra gli scaffali cercavano di occultare la refurtiva e quindi senza creare scompiglio ha allertato la polizia.

A stretto giro è arrivata la pattuglia della squadra volante che ha aspettato le due donne alla cassa. La coppia di rom alla vista degli agenti ha provato a disfarsi del bottino ma ormai era troppo tardi. Ambedue sono quindi state portate in questura da dove sono uscite con una denuncia a piede libro per furto in concorso.