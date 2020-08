Procedeva in direzione sud sull’A14 a bordo di un’auto rubata quando ha tamponato un tir. Dopo l’impatto l’auto è uscita fuori strada e il giovane guidatore, che pare non indossasse la cintura di sicurezza, è andato a schiantarsi. Gravi per lui le conseguenze dell’impatto: dopo le prime cure prestate al Pronto Soccorso dell’ospedale di Termoli è stato disposto per lui il trasferimento a San Giovanni Rotondo per quello che i sanitari hanno giudicato un gravissimo trauma addominale. Dovrà essere operato.

Protagonista della vicenda un giovane di Cerignola, S.P. di 23 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.40 di stamane sul tratto autostradale del territorio di Termoli.

Immediati i soccorsi del 118 coi volontari della Misericordia e dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere il giovane, rimasto incastrato e ferito nel suo abitacolo, sotto il volante. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Vasto.

A bordo dell’auto rubata c’era solo il giovane, che presumibilmente proseguiva la sua corsa in direzione Puglia, Cerignola.

L’episodio segue il doppio furto di furgone avvenuto negli scorsi giorni e che ha visto protagonista sempre un giovane pugliese. Anche lui ieri, sulla SS16, è finito fuori strada per poi essere arrestato dai Carabinieri.