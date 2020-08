Come si può ristrutturare casa usufruendo del bonus 110% previsto dal Governo? E chi rientra nelle agevolazioni? Come possono comportarsi privati, imprese, condomini, amministratori? Di questi e di altri aspetti si parlerà a Campodipietra il 24 agosto in un seminario in programma dalle ore ore 18,30 nella Casa della Cultura.

Parteciperanno interlocutori qualificati che interverranno all’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione targata Giuseppe Notartomaso. Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino e del vice presidente del Consiglio regionale Gianluca Cefaratti, interveranno l’onorevole Giorgio Lo Vecchio , vice presidente della Commissione bilancio, tesoro e programmazione alla camera, il giovane presidente dell’ANCE – ACEM Molise Danilo Martino, il Consigliere dell’ordine degli ingegneri di Campobasso, Roberto di Cesare. Modera l’incontro Maurizio Varriano.

Per partecipare all’evento occorre prenotarsi al numero 349 8719217 a causa dei posti limitati imposti dalla normativa anti-covid.