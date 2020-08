Nemmeno il tempo di spianare l’area di sabbia per permettere agli automobilisti di parcheggiare, che la zona è stata presa d’assalto dai camper che l’hanno usata per fermarsi e sostare. La foto, immortalata da una lettrice domenica 9 agosto, racconta proprio ciò che i camperisti stanno facendo nella nuova area realizzata a Rio Vivo.

Quella che era nata come area parcheggio per permettere ai cittadini e ai turisti di arrivare e fermarsi per andare al mare nella zona sud di Termoli, è stata trasformata direttamente dai proprietari della case su ruote in una zona a loro destinata.

E non manca il commento di chi frequenta la zona d’estate. “E’ già stata presa d’assalto dai camper – rivelano – speriamo che si possa intervenire visto che era stata sistemata”.