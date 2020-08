È stata rimossa la carcassa di tartaruga segnalata ieri in stato di decomposizione da primonumero.it sull’arenile del lungomare nord di Termoli, all’altezza del lido ‘Alcione’.

Lo rende noto la Guardia Costiera, intervenuta proprio ieri con due militari. La stessa Capitaneria di Porto precisa di non avere “diretti compiti di rimozione e smaltimento di carcasse di animali marini morti, ma bensì quello di operare (così come debitamente avvenuto anche nel caso di specie) in maniera congiunta al Veterinario della locale Asrem per porre in essere tutte quelle attività necessarie a definire se la carcassa debba essere avviata a smaltimento o risulti di interesse per il Centro Studi Cetacei di Pescara.

Mentre le pratiche di rimozione e smaltimento dei citati animali ricadono in capo al Comune che si avvale di ditta autorizzata e specializzata per l’effettuazione di tali incombenze”.