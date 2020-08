Proteste dal Villaggio Valentino, zona residenziale del quartiere San Pietro a Termoli, per la presenza di rifiuti maleodoranti abbandonati in strada.

“Ecco, ci siamo. Con il caldo gli effluvi che si sprigionano dai cassonetti sempre pieni arrivano forti nelle nostre case, costretti come siamo a vivere con le finestre aperte. Mica si possono tenere in casa i resti di una spaghettata con le cozze” dice sarcasticamente una residente.

Ancora una volta la mancanza di rispetto e di senso civico sembra avere la meglio sull’organizzazione della raccolta differenziata. “Due giorni sono troppi – prosegue la segnalazione – meglio depositare tutto in strada, peccato per chi vive su queste discariche cittadine. Sindaco, faccia qualcosa perché anche la periferia puzza, soprattutto in estate. L’unico modo per costringere a rispettare l’ambiente e gli altri è quello della raccolta individuale. Per tutti”.