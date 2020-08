Quasi mille casi in Italia, in Molise solo +1. Ma sale il conto dei contagiati dalle vacanze: positivo riminese a Termoli

Mentre in tutta Italia si assiste ad un generale incremento dei contagi, in Molise sale a 57 il numero delle persone che ha contratto il Sars-cov-2. L’ultimo caso reso noto dalle autorità sanitarie regionali, che oggi (21 agosto) hanno processato 200 tamponi, è stato accertato di nuovo a Termoli: si tratta di una persona proveniente da Rimini e che si trova in vacanza proprio nella città adriatica dove i contagi salgono ora a quattro.

Da Termoli insomma la conferma che i nuovi casi, in aumento oggi in tutta Italia (sono complessivamente 947, il dato più alto dallo scorso 14 maggio), sono legati alle ferie estive e alla movida, alle maggiori occasioni di incontro in luoghi spesso troppo affollati.

Buone notizie invece per i dipendenti delle Poste di Campobasso: sono risultati invece negativi i test rinofaringei che sono stati svolti sul personale della filiale di via Pietrunto venuto a contatto con la dipendente risultata positiva dopo che, a sua volta, un parente ha contratto il virus dopo una vacanza in Grecia.

Nel capoluogo molisano i contagi restano stabili: sono fermi a 34 e non sono stati riscontrati altri casi di positività dai focolai già accertati. Stesso discorso per Sant’Elia a Pianisi (4 casi).

Intanto oggi il governatore Donato Toma ha voluto lanciare un appello alla cittadinanza molisana con un post su Facebook: “I dati dei contagi nel mondo e in Italia purtroppo sono in salita. Da noi l’indice è zero. Non abbiamo focolai interni, i positivi sono dovuti unicamente ai rientri da vacanze all’estero, che abbiamo identificato e stiamo seguendo con attenzione. Il Molise è sano e dobbiamo continuare a mettere in pratica i comportamenti corretti che ci hanno portato a contenere la diffusione in tutti questi mesi: indossiamo la mascherina, manteniamo le giuste distanze e laviamo spesso le mani. Come Regione stiamo proseguendo a monitorare tutto e a proteggere il Molise e i molisani con azioni concrete ed efficaci. Continuiamo così”.

E oggi anche il sindaco di Filignano Federica Cocozza ha fatto il punto sui casi registrati nel piccolo centro della provincia di Isernia. La persona finora risultata positiva al covid “versa in buono stato di salute presso la propria abitazione”, sottolinea Cocozza. E “questa mattina sono stati effettuati i tamponi ai familiari conviventi e sono stati posti tutti in isolamento domiciliare”. Il primo cittadino lancia poi un monito alla cittadinanza: “La pandemia non è stata ancora sconfitta. Il continuo ed inesorabile aumento di contagi nei Paesi europei evidenzia come sia reale il rischio di nuove positività. Tutto questo non può lasciarci indifferenti ma deve farci stare in stato di allerta. Non possiamo assolutamente concederci il lusso di abbassare la guardia né di ritornare alla situazione di blocco che abbiamo dovuto subire nei mesi appena trascorsi.

Quindi l’invito ai cittadini di Filignano e tanti turisti in vacanza in paese: “Raccomando l’osservanza scrupolosa delle semplici regole per ridurre ogni possibile rischio di contagio: dimostriamo la nostra maturità” anche perché “numerosi sono gli asintomatici che circolano senza sapere di essere portatori del virus. Utilizziamo la mascherina sempre nelle piazze, nei luoghi affollati, tutte le volte in cui ci troviamo in situazioni nelle quali non sia possibile rispettare il distanziamento sociale. Igienizziamoci le mani di frequente. Poche regole, ma chiare perché il virus non guarda in faccia a nessuno”.

Il bollettino dell’Asrem del 21 agosto:

– 57 i casi attualmente positivi (51 nella provincia di Campobasso, 6 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 510 sono i tamponi positivi (419 nella provincia di Campobasso, 71 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 29896 i tamponi eseguiti di cui 28198negativi. 1190 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 1 ricoverato: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 55 i pazienti in isolamento domiciliare (55) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 430 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (352 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 583 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (320 Bojano, 107 Larino e 156 Venafro)

– 117 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 34 – TERMOLI 4 – CAMPOLIETO 4 – SANT’ELIA A PIANISI 4 – ISERNIA 3 – FORLì DEL SANNIO 2 – URURI 1 – BOJANO 1 – FILIGNANO 1