Scienze delle professioni sanitarie presso l’Unimol: i tempi per le iscrizioni alla prova selettiva sono ormai agli sgoccioli.

Restano ancora pochi giorni per iscriversi al test d’ingresso per accedere ai corsi di laurea a numero programmato dell’area delle Professioni sanitarie per l’a.a. 2020/2021. Entro le ore 12.00 di venerdì 28 agosto 2020, la scadenza.

La domanda di ammissione va effettuata per via informatica seguendo le istruzioni presenti sul Portale dello Studente e servizi online (inserire link https://unimol.esse3.cineca.it/Start.do).

In Italia i corsi di laurea di questo tipo sono ben 22, e l’offerta formativa è molto ampia e include anche altri corsi meno noti, ma non per questo meno interessanti. Quindi le professioni Infermieristiche e ostetriche; le professioni della riabilitazione; quelle tecniche che racchiudono; dietistica igiene dentale, tecniche audiometriche, tecniche di radiologia medica, tecniche di neuro-fisiopatologia; di laboratorio biomedico; di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; tecniche audio-protesiche; tecniche ortopediche.

Poi ci sono anche le professioni della prevenzione. Sta di fatto che per esercitare una di queste professioni bisogna conseguire la relativa laurea. Il Molise fa la sua parte da leone nell’ambito di queste scelte e non resta dunque che consultare il sito web dell’università degli studi del Molise per iscriversi e partecipare al test di ammissione.