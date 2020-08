Principio di incendio su una barca, Guardia Costiera mette in salvo 8 persone

Brutta disavventura, per fortuna senza conseguenze, per 8 persone che d’un tratto hanno temuto che la loro imbarcazione prendesse fuoco. Nella mattinata di ieri, sabato 22 agosto, la Guardia Costiera di Termoli ha coordinato un soccorso ad

un’imbarcazione da diporto che, durante la navigazione a 13 miglia circa di distanza dalla costa di Montenero di Bisaccia, ha avuto un principio di incendio.

Gli occupanti a bordo, 8 persone, hanno richiesto subito assistenza e sono stati immediatamente raggiunti dalla motovedetta CP 878 della Capitaneria di porto.

Momenti di panico a bordo e tanta paura fortunatamente senza gravi conseguenze: in tarda mattinata l’unità rimorchiata da altra imbarcazione è giunta in porto a Termoli.

La Capitaneria raccomanda sempre di avere a bordo ed in perfetta efficienza le previste dotazioni di sicurezza e controllare l’unità soprattutto dopo lunghi periodi di fermo, e ricorda che per le emergenze in mare è attivo 24 h su 24 h il numero 1530 che mette in contatto la più vicina sala operativa della Guardia Costiera.