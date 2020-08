Primo ingaggio ufficiale in casa Air basket Termoli. Si tratta del giovane Giorgio Zacchigna che ha firmato un contratto con l’Italiangas di coach Mike Del Vecchio, in attesa di capire se la squadra verrà ripescata in serie C Gold o resterà in serie C Silver.

“Il cestista nato a Giulianova il 17 dicembre del 1998 è la prima firma dell’Air Basket Termoli che verrà – si legge in una nota pubblicata sul proprio sito dal club del presidente Manrico Pitardi -. Giorgio, dall’alto dei suoi 202 cm, uniti alla forte fisicità può ricoprire sia il ruolo di centro sia il ruolo di ala, perché la riconosciuta intelligenza tattica e la precisione al tiro lo rendono pericoloso anche dal perimetro.

Cresciuto cestisticamente nella squadra della sua città con la quale ha esordito anche in serie B. L’ultimo anno sportivo lo ha visto difendere i colori della Nuova Pallacanestro Monteroni, in C Gold Puglia, dove si è distinto in particolar modo dimostrando una crescita costante che solo il termine forzato del campionato ne ha precluso ulteriori sviluppi anche se quanto fatto lo ha comunque consacrato, cifre alla mano, come il miglior under dell’intera C Gold pugliese.

Precedentemente per Giorgio Zacchigna segnaliamo anche l’esperienza con la maglia della Nova Basket Campli in serie C Silver Abruzzo.

La dirigenza al completo – conclude la nota -, così come lo staff tecnico, colgono l’occasione per augurare a Giorgio il più caloroso benvenuto a Termoli, sicuri che troverà l’ambiente ed il supporto ideale per sviluppare ulteriormente il suo talento che condividerà con suoi nuovi compagni indossando i nostri colori”.