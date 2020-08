Poste, non funzionano alcuni sportelli esterni per prelevare. Utenti infuriati

Da ieri, 4 agosto, presso gli uffici postali di Termoli in via Madonna delle Grazie e a Difesa Grande non si può prelevare denaro contante agli sportelli esterni. Semplicemente perchè questi ultimi non funzionano.

A segnalarlo sono alcuni cittadini che si dicono infuriati per quello che è “un disservizio pazzesco”. E così, dopo aver cercato con difficoltà un parcheggio ed essersi messi in coda, l’amara sorpresa: gli sportelli bancomat non erogano denaro.