Una fotografia del termolese con l’evoluzione nel tempo del borgo vecchio e della città con aneddoti, poesie, curiosità e tanto altro da scoprire. È quanto avrà da offrire lo spettacolo dal titolo “P’orto, il profumo della bellezza” ideato da Antonio De Gregorio ed Ettore Fabrizio, in scena anche Anna Catalano. L’evento è stato presentato in Comune alla presenza dell’assessore alla Cultura Michele Barile questa mattina ed è in programma venerdì 21 agosto a partire dalle 21,30 a Largo Tornola, nel borgo vecchio.

“Tanti gli spaccati di vita che verranno rappresentati – si legge in una nota del Comune – per riportare alla luce anni e anni di storia custoditi all’interno del piccolo promontorio che si affaccia sul mare.

Tutto parte dai ricordi di gioventù di Ettore Fabrizio, nessuna rievocazione ma solo fatti popolari che hanno fatto la storia della nostra città. Si comincia proprio da Largo Tornola dove un gruppo di pescatori si preparava per le giornate da trascorrere in alto mare.

Una rappresentazione tutta da scoprire accompagnata da proiezioni e narrative particolari che permetteranno di immedesimarsi nel racconto che sarà proposto.

Lo spettacolo è gratuito ma i posti a sedere saranno limitati a causa delle normative di contrasto al Covid-19. È possibile prenotare al numero 348.3447717. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Termoli”.

Gli organizzatori informano anche che, visto che la prima serata sta per far registrare già il tutto esaurito, sarà organizzata una replica per il giorno successivo, sabato 22 agosto, sempre a partire dalle 20,30 a Largo Tornola. Anche per quella serata sarà possibile prenotare i porti a sedere al numero indicato.