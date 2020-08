Polis Petacciato in Promozione, si riparte con entusiasmo e ambizione

La Polis Petacciato giocherà il campionato di Promozione e intende farlo da protagonista. Arrivata la bella notizia del ripescaggio nella serie cadetta molisana, la giovane società presieduta dal presidente Alfredo Sappracone si prepara in vista dell’inizio della nuova stagione.

La piazza petacciatese resta fra le più ambite nel panorama calcistico del Basso Molise e dintorni. Un paese tranquillo ma carico di passione calcistica, uno splendido campo da gioco come quello dello stadio ‘Marchesi Battiloro’ e l’entusiasmo per una categoria di prestigio ritrovata dopo gli anni in Prima Categoria in cui il Petacciato aveva più volte sfiorato la promozione dovendosi arrendere ai playoff.

Intanto sono numerose le voci di mercato che circolano ed è probabile che la società vorrà puntare forte sui talenti locali, riportando a casa alcuni dei migliori giocatori espressi da Petacciato negli ultimi anni.

La società sta lavorando anche per farsi trovare pronta quando verranno definiti i dettagli sulla ripresa dei campionati dilettantistici, così da seguire alla lettera le normative anti covid-19. Fondamentale sarà la possibilità di rivedere sugli spalti il pubblico che quest’anno è chiamato a sostenere la Polis Petacciato in un campionato molto impegnativo come la Promozione.