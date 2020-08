Un lampione senza più la lampada, un altro dimezzato e trasformato in cestino dei rifiuti. La segnalazione arriva da Piazza Monumento, centralissima zona di Termoli, dove per qualche motivo due lampioni sono stati danneggiati.

Uno manca semplicemente della parte finale e quindi non serve più al suo scopo. Si trova proprio davanti all’ingresso della scuola primaria Principe di Piemonte, dove più di qualcuno si è reso conto dell’illuminazione inferiore al resto della piazza.

L’altro è invece all’intersezione con via XX Settembre, sul lato che porta verso la scuola dell’Infanzia. In questo caso è rimasta soltanto la base, con tanto di buco per la parte superiore del lampioni. Qualcuno lo ha scambiato, non si sa se volontariamente o meno, per un cestino dei rifiuti.

Il risultato è che è diventato ricettacolo di immondizia, il che deturpa l’immagine di una Termoli che dovrebbe essere pulita e accogliente.