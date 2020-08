C’è scritto area pedonale, ma somiglia molto a un parcheggio per i motorini. Succede in piazza Monumento, incrocio con via XX Settembre, a Termoli.

La presenza delle rastrelliere per le bici evidentemente autorizza anche i motorini ad accedere nell’area, ma è chiaro che le stesse rastrelliere dovrebbero servire per posizionare le bici e non scooter o addirittura moto da cross, come si vede da foto scattate nel tardo pomeriggio di sabato 29 agosto.

Purtroppo così chi utilizza la bici per uscire ed evitare il traffico del centro cittadino di Termoli si ritrova con lo stesso problema: dove parcheggiare. “Usciamo con la bici proprio per non avere problemi di parcheggio, ma in piazza Monumento ogni volta troviamo i posti occupati dalle moto” riferisce una coppia termolese.

Dopo il divieto di andare in bicicletta sul Corso e di riflesso in Piazza Monumento, un altro problema per chi sceglie il mezzo più ecologico e salutare.